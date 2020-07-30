Расстрел мужчины на трассе Киев – Харьков был инсценировкой – полиция

Днем 29 июля недалеко от Пирятина Полтавской области был обнаружен Mercedes с пулевыми отверстиями. В полиции заявили, что водитель, уроженец Донецкой области, погиб. Сегодня правоохранители сообщили, что инсценировали гибель мужчины, чтобы задержать заказчика покушения.

Гибель мужчины в Mercedes на трассе Киев – Харьков была имитацией. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Полтавской области.

30 июля полицейские при силовой поддержке спецподразделения департамента стратегических расследований Нацполиции задержали "на горячем" организатора покушения – прямо во время передачи части обещанных средств в сумме $25 тыс. Ранее был задокументирован факт передачи еще $5 тыс.

Задержанный – 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

Днем 29 июля на автодороге Киев – Харьков вблизи города Пирятин Полтавской области был обнаружен изрешеченный пулями автомобиль Mercedes C-Class. Как заявили в полиции, мужчина, сидевший на водительском месте, уроженец Донецкой области 1985 года рождения, погиб.

Информация была широко распространена в СМИ и использована в качестве доказательства для заказчика преступления, рассказали в полтавском главке Нацполиции.

"Правоохранители успешно завершили оперативные мероприятия. Заказчика задержали", – говорится в сообщении.

Водителя Mercedes C-Class зовут Александр Мазур, он связан с горловским криминалитетом. Об этом 30 июля сообщило издание "Страна".