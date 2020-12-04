СБУ завершила расследование поджога авто журналистки "Радіо Свобода"

Служба безопасности Украины передала в суд материалы досудебного расследования поджога автомобиля львовского корреспондента "Радіо Свобода" Галины Терещук. По версии следствия, организатором и заказчиком поджога являются сотрудник полиции и львовянин, связанный с контрабандой.

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога во Львове автомобиля журналистки "Радіо Свобода" Галины Терещук и направили материалы дела в суд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, организатором преступления был сотрудник Франковского отдела полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области. Он действовал по заказу львовянина, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем.

"Полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги за "работу" и предоставил необходимую информацию по авто журналистки", – сообщили в СБУ.

Подожгли автомобиль Терещук в ночь на 30 января.

В ходе расследования следователи СБУ установили, что заказчик поджога автомобиля журналистки ранее неоднократно "сотрудничал" с исполнителем для осуществления аналогичных преступлений.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух фигурантов производства, которых обвиняют в организации поджога автомобиля журналистки.

Соседи журналистки рассказали, что видели мужчину, который положил под "дворники" Mitsubishi Colt Терещук два пакета.

6 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что подозреваемый задержан, им оказался студент, гражданин Молдовы. В прокуратуре Львовской области уточнили, что ему 19 лет, задержали подозреваемого в Одессе. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Терещук работает на "Радіо Свобода" во Львове с 2000 года.