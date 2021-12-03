ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

СМИ сообщили, что на Бурштынской ТЭС произошла авария и утечка токсического вещества. В ДТЭК заявили, что это не соответствует действительности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Авария произошла на Бурштынской ТЭС
Авария произошла на Бурштынской ТЭС
Фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС / Facebook

Журналисты программы "Схеми" (проект "Радіо Свобода" и UA:Перший) и Центра противодействия коррупции 2 декабря опубликовали расследование, в котором утверждают, что на Бурштынской ТЭС ("ДТЭК Западэнерго") осенью произошла авария, в результате которой в окружающую среду могло попасть опасное количество токсического вещества – мышьяка.

В материале "Схем" сказано, что местные жители заметили аварию в начале ноября. В пресс-службе электростанции тогда сообщали, что речь идет о прорыве коллектора и отрицательного влияния на окружающую среду не обнаружено. 

Журналисты заявили, что из не пустили на территорию ТЭС, но они с дрона сняли на видео территорию и последствия аварии. Видео, на котором видна затопленная черной жидкостью территория, показали экспертам. По оценке "Схем", затоплено было около 10 га. Эксперты, с которыми пообщались журналисты, считают, что речь шла не о прорыве коллектора, а об аварии на золошлакопроводе – трубопроводе, по которому под давлением воды из ТЭС откачивают отходы от сжигания угля (золу, шлак) в специальные места их хранения.

Авторы взяли пробы воды из места разлива и водохранилища и отдали на экспертизу. В первой пробе, утверждают они. обнаружили превышение допустимой нормы концентрации мышьяка. Как объяснил химик Евгений Юрченко, мышьяк содержится в угле, сжигаемом станцией, после чего он превращается в золу, в которой остается этот токсический элемент. В водохранилище превышения концентраций мышьяка не обнаружили. Юрченко отметил, что в водоеме жидкость с мышьяком растворяется и становится менее концентрированной.

"Схемы" сообщили, что в ДТЭК на момент публикации расследования не ответили на запрос журналистов с просьбой прокомментировать результаты этой экспертизы. Центр противодействия коррупции обратился в Офис генпрокурора с заявлением о преступлении.

2 декабря пресс-служба "ДТЭК Энерго" сообщила в Facebook, что информация "Схем" некорректна.

"Подчеркиваем следующие факты. Во-первых, компанией были оперативно предоставлены исчерпывающие ответы на поставленные редакцией вопросы. Всего в период с 10 ноября по 2 декабря были предоставлены ответы на пять запросов, содержащих более 40 вопросов. В эфире прозвучала лишь ничтожная часть позиции компании. Во-вторых, приведенные в программе утверждения и предположения ложны и не соответствуют действительности. Ведомственной сертифицированной химической лабораторией "ДТЭК Бурштынская ТЭС" были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они подтвердили соответствие нормативам качества воды. По качеству на этом участке она отвечала сырой воде водохранилища", – сказано в заявлении.

Также в ДТЭК подчеркнули, что Бурштынская ТЭС информировала общественность о причинах и усилиях по ликвидации последствий порыва коллектора промывочных вод на территории бывшей пожарной части, случившегося в ночь со 2-го на 3 ноября.

"Негативного влияния на окружающую среду в результате порыва обнаружено не было. В своих ответах мы неоднократно отмечали, что порыв коллектора промывочных вод не имеет ничего общего с золошлакопроводами, которые не находятся на данном участке. Следовательно, загрязнение подтопленной воды отходами априори не могло иметь место. Отмечаем, что предприятие соблюдает правила обращения с золошлаковыми отходами, в ТЭС имеются все разрешительные документы в сфере обращения с отходами, предусмотренные действующим законодательством охраны природы.

Также в августе этого года на ТЭС проходила плановая проверка Госэкоинспекции Карпатского округа, в ходе которой не было выявлено превышений предельных норм выбросов и не выявлено значительных нарушений, которые могут нанести ущерб окружающей среде. Речь об атмосферном воздухе, обращении с отходами, состоянии земельных и водных ресурсов", – отметили в пресс-службе.

Также там сообщили, что запросили у редакции детали по поводу взятых проб, чтобы проверить их достоверность и случае необходимости сделать дополнительные проверки.

Контекст:

Бурштынская ТЭС входит в состав "ДТЭК Западэнерго", расположена возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. 

На Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области вечером 28 ноября произошла авария на 7-м энергоблоке. Четырем пострадавшим работникам была предоставлена первая помощь, они доставлены в больницу. В связи с аварией блок №7 был отключен от сети, это не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона, утверждают в компании.

Теги: Ринат Ахметов, уголь, авария, ДТЭК, ТЭС, экспертиза, электростанция, Центр противодействия коррупции, ДТЭК Западэнерго
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Детка, это Live". Дуэт TamerlanAlena выпустил акустический альбом из пяти треков. Аудио
"Детка, это Live". Дуэт TamerlanAlena выпустил акустический альбом из пяти треков. Аудио
"Какая киска". "Опасная женщина". Тина Кароль показала голую грудь со жвачкой во рту
"Какая киска". "Опасная женщина". Тина Кароль показала голую грудь со жвачкой во рту
"Отличный партнер для тренировок". Кейт Хадсон показала, как ее трехлетняя дочь поднимает гантель
"Отличный партнер для тренировок". Кейт Хадсон показала, как ее трехлетняя дочь поднимает гантель
"Тимошенко икнулось", "Тимошенко тихо курит в сторонке". Собчак показала новый образ с косой на голове
"Тимошенко икнулось", "Тимошенко тихо курит в сторонке". Собчак показала новый образ с косой на голове
Умерла 92-летняя актриса Нина Ургант
Умерла 92-летняя актриса Нина Ургант
"Настали тяжелые времена". Алек Болдуин опубликовал послание для своей жены
"Настали тяжелые времена". Алек Болдуин опубликовал послание для своей жены
"Красотка". В сети показали Клопотенко, страстно обнимающего известную украинскую певицу за бедра
"Красотка". В сети показали Клопотенко, страстно обнимающего известную украинскую певицу за бедра
Изменявший гражданской жене с партнершей по танцам Макс Леонов рассказал о своей будущей свадьбе
Изменявший гражданской жене с партнершей по танцам Макс Леонов рассказал о своей будущей свадьбе
"Язык набок, вся смухортилась", "Потапу повезло". Каменских выставила грудь перед камерой
"Язык набок, вся смухортилась", "Потапу повезло". Каменских выставила грудь перед камерой
"История о двух лучших подругах". Пэрис Хилтон поделилась архивными фото с Бритни Спирс
"История о двух лучших подругах". Пэрис Хилтон поделилась архивными фото с Бритни Спирс
"Танюша, вы смелая", "Когда все успеваете?" В сети обсуждают образ молодой жены Петросяна в платке и широком пальто, скрывающем фигуру
"Танюша, вы смелая", "Когда все успеваете?" В сети обсуждают образ молодой жены Петросяна в платке и широком пальто, скрывающем фигуру
"И попа красивая, и грудь". Никитюк оголилась перед камерой
"И попа красивая, и грудь". Никитюк оголилась перед камерой
  Wild Christmas. Верка Сердючка презентовала новогодний трек на английском. Аудио
  Wild Christmas. Верка Сердючка презентовала новогодний трек на английском. Аудио
"Скучали по мне?" Билли Айлиш кардинально сменила имидж, и теперь она не блондинка
"Скучали по мне?" Билли Айлиш кардинально сменила имидж, и теперь она не блондинка
"Wow", "Ирочка в ожидании прекрасного". Билык широко развела перед камерой голые ноги
"Wow", "Ирочка в ожидании прекрасного". Билык широко развела перед камерой голые ноги
"Думала, чета Бекхэм". Паперная показала фото, сделанные ночью с мужем
"Думала, чета Бекхэм". Паперная показала фото, сделанные ночью с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (117372)
2
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (94915)
3
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (75442)
4
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (69701)
5
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (67685)
6
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (63562)
7
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака (44717)
8
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом (43814)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS