СМИ сообщили, что на Бурштынской ТЭС произошла авария и утечка токсического вещества. В ДТЭК заявили, что это не соответствует действительности

В материале "Схем" сказано, что местные жители заметили аварию в начале ноября. В пресс-службе электростанции тогда сообщали, что речь идет о прорыве коллектора и отрицательного влияния на окружающую среду не обнаружено.

Журналисты заявили, что из не пустили на территорию ТЭС, но они с дрона сняли на видео территорию и последствия аварии. Видео, на котором видна затопленная черной жидкостью территория, показали экспертам. По оценке "Схем", затоплено было около 10 га. Эксперты, с которыми пообщались журналисты, считают, что речь шла не о прорыве коллектора, а об аварии на золошлакопроводе – трубопроводе, по которому под давлением воды из ТЭС откачивают отходы от сжигания угля (золу, шлак) в специальные места их хранения.

Авторы взяли пробы воды из места разлива и водохранилища и отдали на экспертизу. В первой пробе, утверждают они. обнаружили превышение допустимой нормы концентрации мышьяка. Как объяснил химик Евгений Юрченко, мышьяк содержится в угле, сжигаемом станцией, после чего он превращается в золу, в которой остается этот токсический элемент. В водохранилище превышения концентраций мышьяка не обнаружили. Юрченко отметил, что в водоеме жидкость с мышьяком растворяется и становится менее концентрированной.

"Схемы" сообщили, что в ДТЭК на момент публикации расследования не ответили на запрос журналистов с просьбой прокомментировать результаты этой экспертизы. Центр противодействия коррупции обратился в Офис генпрокурора с заявлением о преступлении.

2 декабря пресс-служба "ДТЭК Энерго" сообщила в Facebook, что информация "Схем" некорректна.

"Подчеркиваем следующие факты. Во-первых, компанией были оперативно предоставлены исчерпывающие ответы на поставленные редакцией вопросы. Всего в период с 10 ноября по 2 декабря были предоставлены ответы на пять запросов, содержащих более 40 вопросов. В эфире прозвучала лишь ничтожная часть позиции компании. Во-вторых, приведенные в программе утверждения и предположения ложны и не соответствуют действительности. Ведомственной сертифицированной химической лабораторией "ДТЭК Бурштынская ТЭС" были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они подтвердили соответствие нормативам качества воды. По качеству на этом участке она отвечала сырой воде водохранилища", – сказано в заявлении.

Также в ДТЭК подчеркнули, что Бурштынская ТЭС информировала общественность о причинах и усилиях по ликвидации последствий порыва коллектора промывочных вод на территории бывшей пожарной части, случившегося в ночь со 2-го на 3 ноября.

"Негативного влияния на окружающую среду в результате порыва обнаружено не было. В своих ответах мы неоднократно отмечали, что порыв коллектора промывочных вод не имеет ничего общего с золошлакопроводами, которые не находятся на данном участке. Следовательно, загрязнение подтопленной воды отходами априори не могло иметь место. Отмечаем, что предприятие соблюдает правила обращения с золошлаковыми отходами, в ТЭС имеются все разрешительные документы в сфере обращения с отходами, предусмотренные действующим законодательством охраны природы.

Также в августе этого года на ТЭС проходила плановая проверка Госэкоинспекции Карпатского округа, в ходе которой не было выявлено превышений предельных норм выбросов и не выявлено значительных нарушений, которые могут нанести ущерб окружающей среде. Речь об атмосферном воздухе, обращении с отходами, состоянии земельных и водных ресурсов", – отметили в пресс-службе.

Также там сообщили, что запросили у редакции детали по поводу взятых проб, чтобы проверить их достоверность и случае необходимости сделать дополнительные проверки.