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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Стал свидетелем драки между супругами и решил вмешаться". В Киеве убили мужчину, заступившегося за женщину на улице

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Инцидент произошел на улице Булгакова
Инцидент произошел на улице Булгакова
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве убили мужчину, который заступился на улице за женщину, проинформировала 25 декабря пресс-служба столичной полиции.

"Потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться, в результате чего получил ножевые ранения", – рассказали в полиции. 

По информации следствия, потерпевший, увидев конфликт между этой парой, сделал замечание мужчине, чтобы тот прекратил бить женщину. 

"Обидчику это не понравилось, поэтому он достал нож и ударил оппонента в грудь. По предварительному заключению судмедэксперта, мужчина получил два проникающих ранения грудной клетки, в результате чего скончался до приезда медиков", – говорится в релизе. 

Инцидент произошел на улице Булгакова, там на одной из остановок обнаружили убитого. 

Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление житель Киева 1992 года рождения. Полиция изъяла у него вероятное орудие убийства – кухонный нож. 

Действия подозреваемого правоохранители квалифицировали по п. 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, убийство, конфликт, пожизненное заключение, нож
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