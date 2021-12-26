"Стал свидетелем драки между супругами и решил вмешаться". В Киеве убили мужчину, заступившегося за женщину на улице

"Потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться, в результате чего получил ножевые ранения", – рассказали в полиции.

По информации следствия, потерпевший, увидев конфликт между этой парой, сделал замечание мужчине, чтобы тот прекратил бить женщину.

"Обидчику это не понравилось, поэтому он достал нож и ударил оппонента в грудь. По предварительному заключению судмедэксперта, мужчина получил два проникающих ранения грудной клетки, в результате чего скончался до приезда медиков", – говорится в релизе.

Инцидент произошел на улице Булгакова, там на одной из остановок обнаружили убитого.

Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление житель Киева 1992 года рождения. Полиция изъяла у него вероятное орудие убийства – кухонный нож.

Действия подозреваемого правоохранители квалифицировали по п. 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.