ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО после внесения залога – адвокат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В конце декабря размер залога Кожаре уменьшили до $100 тыс.
В конце декабря размер залога Кожаре уменьшили до $100 тыс.
Фото: sudreporter.org

Министр иностранных дел Украины в 2012−2014 годах Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения залога.

Об этом дочь убитого Екатерина Старицкая сообщила в Facebook. 

"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия. И да, скоро будет два года, как длятся судебные разбирательства. Апелляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора не приняли. А, и электронных браслетов у государства, конечно же, нет", – написала она. 

https://www.facebook.com/katia.staritskaya/posts/10159225294841888

Адвокат Кожары Денис Ломанов подтвердил Общественному, что его подзащитный покинул СИЗО. 

"Да, моего подзащитного выпустили под залог", – сказал адвокат, не уточняя суммы залога. 

В октябре суд продлевал меру пресечения Кожаре до 3 декабря, тогда сумма залога составляла 7 млн грн

Старицкая 30 ноября писала, что меру пресечения экс-министру снова продлили, а размер залога сократили почти в три раза – в долларовом эквиваленте она составляла немногим более $100 тыс. (порядка 2,7 млн грн).  

https://www.facebook.com/katia.staritskaya/posts/10159185076276888

Контекст:

Бизнесмен Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля 2020 года в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению. 27 марта суд взял Кожару под стражу, назначив залог в размере 14 млн грн. 18 мая дочь убитого Екатерина Старицкая сообщила в Facebook, что на заседании по продлению сроков досудебного расследования залог был уменьшен до 2,1 млн грн. 21 мая после внесения залога Кожара вышел из СИЗО. 11 июня суд снова повысил размер залога до 14 млн грн и заключил экс-министра под стражу.

26 марта о причастности к смерти Старицкого заявила жена Кожары Марина Козерод. Она утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел. В полиции выразили мнение, что Козерод пытается выгородить мужа. 10 апреля ей объявили подозрение в даче ложных показаний.

23 декабря прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Кожары. Его обвиняют в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012–2014 годах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Леонид Кожара, убийство, СИЗО, апелляция, адвокат, Сергей Старицкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
В Spotify появилась официальная страница Украины
В Spotify появилась официальная страница Украины
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (92360)
2
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (32144)
3
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной (23726)
4
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (21733)
5
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом (18492)
6
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки (17812)
7
"Шикарный костюм!" Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна (13178)
8
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами (12262)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS