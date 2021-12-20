Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО после внесения залога – адвокат

Об этом дочь убитого Екатерина Старицкая сообщила в Facebook.

"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия. И да, скоро будет два года, как длятся судебные разбирательства. Апелляцию на это решение ни у нас (потерпевших), ни у прокурора не приняли. А, и электронных браслетов у государства, конечно же, нет", – написала она.

Адвокат Кожары Денис Ломанов подтвердил Общественному, что его подзащитный покинул СИЗО.

"Да, моего подзащитного выпустили под залог", – сказал адвокат, не уточняя суммы залога.

В октябре суд продлевал меру пресечения Кожаре до 3 декабря, тогда сумма залога составляла 7 млн грн.

Старицкая 30 ноября писала, что меру пресечения экс-министру снова продлили, а размер залога сократили почти в три раза – в долларовом эквиваленте она составляла немногим более $100 тыс. (порядка 2,7 млн грн).