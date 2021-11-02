Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве экс-главу МИД Украины Кожару

Кожара может выйти под залог в 7 млн грн Фото: sudreporter.org

Адвокаты экс-министра обжаловали постановление Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 5 октября. Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, с 5 октября по 3 декабря 2021 года, с альтернативой в виде залога в 7,037 млн грн.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставили без изменений, а апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Арест Кожары продлевается уже не впервые, но раньше суд назначал в качестве альтернативной меры пресечения залог размером 14 млн грн.

Дочь убитого Екатерина Старицкая 5 октября сообщила в Facebook, что в рассмотрении дела в суде закончился этап допроса свидетелей. Следующие заседания состоятся 10-го и 30 ноября, и больше заседаний в этом году не будет.

Жена экс-министра Марина Козерод в суде продолжала настаивать на версии, согласно которой Кожара не виноват в убийстве – якобы она пыталась отобрать пистолет у Старицкого, когда произошел выстрел, сообщил "Судебный репортер".