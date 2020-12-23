ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Дело экс-главы МИД Кожары передали в суд

Бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару подозревают в убийстве бывшего главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Следствие по делу завершено, сообщили в прокуратуре.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кожару задержали 25 марта
Кожару задержали 25 марта
Фото: EPA (архив)

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении экс-министра иностранных дел Украины, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры 23 декабря.

"Следствие установило, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Фигурант производства взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте", – говорится в сообщении.

Экс-министра обвиняют в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Следствие по делу завершено.

Имена подозреваемого и жертвы в сообщении не названы, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет об экс-министре иностранных дел Леониде Кожаре, которого подозревают в убийстве бизнесмена, бывшего главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению. 27 марта суд взял Кожару под стражу, назначив залог в размере 14 млн грн. 18 мая дочь убитого Екатерина Старицкая сообщила в Facebook, что на заседании по продлению сроков досудебного расследования залог был уменьшен до 2,1 млн грн. 21 мая после внесения залога Кожара вышел из СИЗО. 11 июня суд снова повысил размер залога до 14 млн грн и заключил экс-министра под стражу.

26 марта о причастности к смерти Старицкого заявила жена Кожары Марина Козерод. Она утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел. В полиции выразили мнение, что Козерод пытается выгородить мужа. 10 апреля ей объявили подозрение в даче ложных показаний.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Леонид Кожара, убийство, Сергей Старицкий, Марина Козерод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал лицо двухмесячной дочери. Фото
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал лицо двухмесячной дочери. Фото
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Чапкис опубликовал селфи из больницы
Чапкис опубликовал селфи из больницы
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству
Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS