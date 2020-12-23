Дело экс-главы МИД Кожары передали в суд

Бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару подозревают в убийстве бывшего главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Следствие по делу завершено, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении экс-министра иностранных дел Украины, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры 23 декабря.

"Следствие установило, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Фигурант производства взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте", – говорится в сообщении.

Экс-министра обвиняют в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Следствие по делу завершено.

Имена подозреваемого и жертвы в сообщении не названы, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет об экс-министре иностранных дел Леониде Кожаре, которого подозревают в убийстве бизнесмена, бывшего главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению. 27 марта суд взял Кожару под стражу, назначив залог в размере 14 млн грн. 18 мая дочь убитого Екатерина Старицкая сообщила в Facebook, что на заседании по продлению сроков досудебного расследования залог был уменьшен до 2,1 млн грн. 21 мая после внесения залога Кожара вышел из СИЗО. 11 июня суд снова повысил размер залога до 14 млн грн и заключил экс-министра под стражу.

26 марта о причастности к смерти Старицкого заявила жена Кожары Марина Козерод. Она утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел. В полиции выразили мнение, что Козерод пытается выгородить мужа. 10 апреля ей объявили подозрение в даче ложных показаний.