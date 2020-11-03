Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Украины проиграл апелляцию на продление ареста

Защита экс-главы МИД Украины Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве экс-главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, обжаловала решение о продлении ареста до 20 ноября. Суд апелляцию отклонил.

3 ноября Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве бизнесмена, экс-главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом проинформировал сайт суда.

"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Киевской области и продлен в отношении подозреваемого К. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 ноября 2020 года включительно... Постановление следственного судьи... оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению. 27 марта суд взял Кожару под стражу, назначив залог в размере 14 млн грн. 18 мая Екатерина Старицкая сообщила в Facebook, что на заседании по продлению сроков досудебного расследования залог был уменьшен до 2,1 млн грн. 21 мая после внесения залога Кожара вышел из СИЗО. 11 июня суд снова повысил размер залога до 14 млн грн и заключил экс-министра под стражу.

26 марта о причастности к смерти Старицкого заявила жена Кожары Марина Козерод. Она утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел. В полиции выразили мнение, что Козерод пытается выгородить мужа. 10 апреля ей объявили подозрение в даче ложных показаний.