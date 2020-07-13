Суд оставил в силе меру пресечения экс-главе МИД Украины, подозреваемому в убийстве

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара был взят под стражу в конце марта 2020 года. Его подозревают в убийстве экс-главы правления телеканала "Интер", бизнесмена Сергея Старицкого.

Суд оставил бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-главы правления телеканала "Интер", бизнесмена Сергея Старицкого под стражей до 25 августа. Об этом в Facebook сообщила дочь погибшего Екатерина Старицкая.

"По решению сегодняшнего судебного заседания мера пресечения для Кожары осталось такой же до 25 августа: содержание под стражей с возможностью внесения залога 14 млн грн", – написала она.

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению. 27 марта суд взял Кожару под стражу, назначив залог в размере 14 млн грн. 18 мая Екатерина Старицкая сообщила в Facebook, что на заседании по продлению сроков досудебного расследования залог был уменьшен до 2,1 млн грн. 21 мая после внесения залога Кожара вышел из СИЗО. 11 июня суд снова повысил размер залога до 14 млн грн и заключил экс-министра под стражу.

26 марта о причастности к смерти Старицкого заявила жена Кожары Марина Козерод. Она утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел. В полиции выразили мнение, что Козерод пытается выгородить мужа. 10 апреля ей объявили подозрение в даче ложных показаний.