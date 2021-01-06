Суд оставил под арестом Кожару, подозреваемого в убийстве Старицкого

Бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, оставили под арестом до 5 марта с возможностью внесения залога 14 млн грн.

Киево-Святошинский суд 5 января оставил под арестом бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщила дочь погибшего бизнесмена, бывшего главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого Катерина Старицкая на своей странице в Facebook.

"Кожару оставили в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в 14 млн грн (такой же, как и был ранее). Судья Ирина Козак учла и признала доказанность его вины в убийстве, а это значит, что в деле неоспоримо есть доказательства его вины", – сообщила она.

Судья удовлетворила ходатайство прокурора и признала, что Кожара должен находиться под стражей. По мнению суда, он может уклоняться от правосудия или влиять на суд и других участников, добавила Старицкая.

"Мы считаем, что сегодняшнее определение суда имеет большое значение, так как показывает доказанность обвинения", – отметила дочь погибшего.

Следующее заседание назначено на 14 января в 14.00.

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля 2020 года в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению. 27 марта суд взял Кожару под стражу, назначив залог в размере 14 млн грн. 18 мая дочь убитого Екатерина Старицкая сообщила в Facebook, что на заседании по продлению сроков досудебного расследования залог был уменьшен до 2,1 млн грн. 21 мая после внесения залога Кожара вышел из СИЗО. 11 июня суд снова повысил размер залога до 14 млн грн и заключил экс-министра под стражу.

26 марта о причастности к смерти Старицкого заявила жена Кожары Марина Козерод. Она утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел. В полиции выразили мнение, что Козерод пытается выгородить мужа. 10 апреля ей объявили подозрение в даче ложных показаний.

23 декабря прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Кожары. Его обвиняют в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012–2014 годах.