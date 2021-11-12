"Стало плохо, из носа пошла кровь". В Тернопольской области умер младенец

О смерти мальчика в полицию сообщил фельдшер скорой помощи.

"По словам родителей, сыну вечером стало плохо, носом пошла кровь. На учете семейного врача ребенок не находился, поэтому они сразу вызвали "скорую". Прибывшие по вызову врачи не успели спасти младенца. Причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", – отметили правоохранители.

На теле ребенка следов насильственной смерти не было. Соседи рассказали полиции, что семья благополучная.

Полиция внесла информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (естественная смерть малолетнего ребенка).