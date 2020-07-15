Ступак показал фото задержанных по подозрению в убийстве СБУшника

Депутат Киевского областного совета, член фракции "Солидарность" Иван Ступак заявил, что смерть полковника Службы безопасности Украины Романа Закладного, по предварительным данным экспертизы, наступила вследствие удара тупым предметом.

Официально о задержании подозреваемых полиция пока не информировала Фото: depositphotos.com

Задержаны все подозреваемые в убийстве полковника Службы безопасности Украины Романа Закладного. Об этом 15 июля сообщил депутат Киевского областного совета, член фракции "Солидарность" Иван Ступак.

"Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы: кровоизлияние в мозг вследствие удара тупым предметом", – заявил он.

Ступак сопроводил публикацию фотографиями, по его словам, задержанных по подозрению в убийстве Закладного.

Официально о задержании подозреваемых полиция пока не информировала.

Тело Закладного было обнаружено минувшей ночью на улице Иорданской в Киеве. По данным "Обозревателя", на голове мужчины, за правым ухом, была ссадина. Издание от своих источников получило первые выводы судмедэкспертизы, в которых сказано, что мужчине нанесли удар по голове, который привел к кровоизлиянию.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По информации агентства УНН, Закладный занимался делами, связанными с государственной изменой и событиями на востоке Украины.