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ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд оставил под стражей 15 подозреваемых в нападении на автобус с соратниками Кивы

Харьковский апелляционный суд отклонил просьбы ряда народных депутатов передать им на поруки подозреваемых в нападении на членов организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

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Прокуратура сообщала о 16 арестованных
Прокуратура сообщала о 16 арестованных
Фото: pixabay.com

1 октября Харьковский апелляционный суд отказался менять меру пресечения в виде ареста без права на залог для 15 подозреваемых в нападении в Люботине на членов организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко.

По ее словам, рассмотрение апелляций продолжалось с 10.00 почти до 21.00.

В суде рассказали, что несколько народных депутатов подавали заявления о передаче арестованных им на поруки, но эти просьбы были отклонены.

Общественное отмечает, что судебное заседание сопровождалось пикетом суда представителями "Национального корпуса".

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявлял о погибших и похищенном человеке, а затем опроверг свои слова о жертвах, уточнив, что речь идет о четырех пострадавших. По утверждению нардепа, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области. Это жители Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции, к нападению также причастны еще 35 человек из Харькова, Днепра и Полтавы. Часть из них также задержали.

30 августа в прокуратуре Харьковской области сообщали об аресте 16 подозреваемых в деле о нападении.

Теги: Харьков, арест, народные депутаты, нападение, автобус, Илья Кива, Люботин, апелляция, Апелляционный суд, суд, заседание
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