Суд вынес приговор причастному к обстрелу из гранатомета здания телеканала "112 Украина"

Никитенко признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и проведении террористического акта. В решении суда сказано о компании "Donbass Battalion corporation", которую создали в 2018 году и зарегистрировали в США. В Украине она зарегистрирована как охранная фирма ООО "Донкорп Украина".

Причастные к компании обустроили в Украине тренировочную базу. Никитенко сначала был в батальоне "Донбасс", а позже присоединился этой фирме, где должен был заниматься подготовкой новобранцев, указало издание.

Согласно материалам дела, теракт возле "112 канала" инициировал бывший украинский нардеп Семен Семенченко. Он, в свою очередь, поручил организацию Вадиму Боровику, который привлек Никитенко для облегчения операции.

Перед исполнением теракта Боровик и Никитенко приехали в близлежащие кварталы на автомобиле и в заранее подготовленном месте забрали ручной противотанковый гранатомет РПГ-22. Далее они на велосипедах направились к зданию "112 канала".

Сам выстрел примерно в 3.20 ночи 13 июля 2019 года совершил Боровик. Никитенко отвечал за безопасность операции, пишет "Украинская правда".

Суд приговорил Никитенко к пяти годам лишения свободы, освободил его от отбывания наказания и установил три года испытательного срока.