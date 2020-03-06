Томиленко: Сьемочную группу "Интера" взяли в осаду люди с топорами

Журналисты телеканала "Интер" приехали в село Мостыще Ивано-Франковской области, чтобы подготовить сюжет о незаконной добыче камня из уникального Днестровского каньона. Там они столкнулись с местными жителями, которые не выпускали их из деревни.

Съемочную группу телеканала "Интер" несколько часов продержали в осаде люди с топорами. Об этом 6 марта сообщил Национального общества журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

"Инцидент произошел, когда журналисты приехали в село Мостыще Ивано-Франковской области, чтобы подготовить сюжет о незаконной добыче камня из уникального Днестровского каньона. В результате съемочная группа национального телеканала "Интер" несколько часов пробыла в заложниках у местных жителей, которые отказывались выпускать авто корреспондентов из села", – отметил Томиленко.

Он добавил, что ситуация разрешилась лишь после приезда полиции.

"К нам нормально отнеслись, спокойно поговорили и все вроде было хорошо. А вот когда уже собрались уезжать, начали подходить другие люди, у которых заметили в руках топоры. Это все очень насторожило и испугало. Дальше нам заявили, что мы из села так просто не уедем, ведь проводили съемку незаконно. На то, что нас сопровождала рыбоохранная инспекция со всеми разрешениями и документами на рейд, на наши удостоверения и просто логические доводы никто не обращал внимания", – рассказала журналистка Жанна Дутчак.

Дутчак добавила, что группа написала заявление о препятствовании журналистской деятельности.