Три дня не выходил на связь. В Днепре пенсионер застрял между диваном и стеной

Мужчина выглядел очень истощенным, ему вызвали "скорую", отметили в полиции Фото: Патрульна поліція Дніпропетровської області / Facebook

Инцидент произошел в доме на улице Паникахи. Полицию вызвал племянник пенсионера.

"Заявитель объяснил патрульным, что три дня его дядя не выходит на связь. У мужчины не было ключей от помещения, поэтому с помощью инструментов в присутствии правоохранителей он сломал замок в двери", – рассказали в полиции.

Мужчину обнаружили застрявшим между диваном и стеной, он упал и не мог самостоятельно встать.

"Патрульные оттащили диван и освободили дедушку. Мужчина выглядел очень истощенным, ему вызвали "скорую". Врачи госпитализировали пенсионера", – добавили правоохранители.