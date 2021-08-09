Убытки государства составили 384 млн грн. Нацполиция обвинила чиновников одного из госпредприятий в злоупотреблении властью

По версии следствия, обвиняемые использовали свое служебное положение, чтобы при проведении тендеров "отклонить экономически выгодные предложения по проведению строительных работ на территории предприятия".

"Глава и заместитель тендерного комитета госпредприятия способствовали необоснованному отклонению экономически выгодного предложения. В результате юрлицо, в пользу которого было принято решение, получило неправомерную выгоду. Сумма убытков, причиненных государству, составляет более 384 млн грн", – сообщили в Нацполиции.

Подозреваемых обвиняют по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.