Убытки составили 384 млн грн. СБУ выявила коррупционную схему на госпредприятии

В СБУ сообщили, что к сделке причастны глава тендерного комитета госпредприятия и его заместитель Фото: Служба безпеки України / Facebook

"По предварительным данным, на строительстве только одного из объектов этого общества злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму около 384 млн грн. Все это из-за заведомо завышенной стоимости работ", – отметили в релизе.

По информации "РБК-Украина", речь идет о Национальной энергетической компании "Укрэнерго" и строительстве подстанции "Креминская" в Луганской области.

Следствие установило, что к сделке причастны глава тендерного комитета госпредприятия и его заместитель. Используя служебное положение, они безосновательно отклонили экономически выгодное предложение на строительство стратегического объекта и помогли выиграть тендер другой компании.

Обвинительный акт в отношении должностных лиц направлен в суд, их обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2. ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).