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Убытки составили 384 млн грн. СБУ выявила коррупционную схему на госпредприятии

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В СБУ сообщили, что к сделке причастны глава тендерного комитета госпредприятия и его заместитель
В СБУ сообщили, что  к сделке причастны глава тендерного комитета госпредприятия и его заместитель
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему на ведущем государственном энергетическом предприятии. Об этом 9 августа сообщил пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным, на строительстве только одного из объектов этого общества злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму около 384 млн грн. Все это из-за заведомо завышенной стоимости работ", – отметили в релизе.

По информации "РБК-Украина", речь идет о Национальной энергетической компании "Укрэнерго" и строительстве подстанции "Креминская" в Луганской области.

Следствие установило, что к сделке причастны глава тендерного комитета госпредприятия и его заместитель. Используя служебное положение, они безосновательно отклонили экономически выгодное предложение на строительство стратегического объекта и помогли выиграть тендер другой компании.

Обвинительный акт в отношении должностных лиц направлен в суд, их обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2. ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Контекст:

Строительство подстанции "Креминская" было завершено в мае 2020 года. После завершения испытаний она начала работу в составе Объединенных энергосистем Украины. С включением подстанции Луганская область получила дополнительные 500 МВт мощности, сообщила пресс-служба "Укрэнерго" 14 мая 2020 года.

Теги: СБУ, Украина, коррупция, следствие, строительство, тендер, убытки, ущерб, обвинительный акт, Служба безопасности Украины
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