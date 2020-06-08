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Украинец заявил, что его завербовали в Беларуси

В августе 2014 года белорусские пограничники завербовали безработного жителя Черниговской области для сбора секретной информации об охране украинской границы, об этом мужчина рассказал СБУ. По данным СМИ, это шестой аналогичный случай вербовки.

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Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси / Facebook

Житель Репкинского района Черниговской области заявил, что его завербовали белорусские пограничники для сбора секретной информации об охране украинской границы. Об этом 8 июня сообщило "Радыё Свабода" со ссылкой на судебные материалы.

Безработный мужчина в августе 2014 года пересек границу с Беларусью вне пункта пропуска, он направлялся к родителям, которые живут в одном из сел Гомельской области. Его задержали сотрудники погранохраны Беларуси.

По словам украинца, вербовка произошла в отделе пограничной охраны. Он согласился на сотрудничество, чтобы избежать штрафа за незаконное пересечение границы, депортации и последующего запрета на въезд в Беларусь. Мужчина получил задание собирать информацию об инженерных сооружениях, личном составе, графиках дежурств, вооружении, военной технике подразделения "Задериевка" Черниговского погранотряда.

Служба безопасности Украины квалифицировала произошедшее как государственную измену. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет. Но от наказания гражданин был освобожден, так как добровольно сообщил о вербовке, отмечает белорусский сайт.

С соответствующим заявлением украинец обратился в спецслужбу после того, как собрал секретную информацию, но отказался ее передавать белорусским пограничникам. Якобы за этот отказ летом 2016 года его депортировали из Беларуси.

Известно по меньшей мере о шести заявлениях, касающихся вербовки украинцев белорусскими спецслужбами, отмечает "Радыё Свабода". В январе 2020 года в Украине впервые начали уголовное производство в отношении сотрудника оперативно-розыскного отдела Пинского пограничного отряда Государственного пограничного комитета Беларуси, который, вероятно, склонял украинцев к сотрудничеству.

СБУ официально не сообщает о подобных случаях. В 2018 году сообщение о попытке КГБ Беларуси завербовать гражданина Украины спустя несколько часов было удалено с сайта украинской спецслужбы.

Теги: СБУ, Украина, Беларусь, депортация, пограничники, Черниговская область, госизмена
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