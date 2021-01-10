В Черкасской области неизвестные осквернили мемориал военным АТО. Полиция открыла уголовное производство

В Умани Черкасской области неизвестные осквернили мемориал воинам антитеррористической операции на Донбассе (АТО). Об этом 8 января сообщила пресс-служба исполкома Уманского городского совета на своей странице в Facebook.
"Ночью со стелы погибшим участникам АТО были похищены три фотографии героев и сломан прожектор для подсветки обелиска Славы", – говорится в сообщении.
В мэрии сообщили, что подали заявление в Уманский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Черкасской области относительно начала досудебного расследования.
В пресс-
Полиция Умани открыла уголовное производство по факту повреждения мемориальной стены воинам АТО, отметили в ведомстве.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.