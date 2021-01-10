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В Черкасской области неизвестные осквернили мемориал военным АТО. Полиция открыла уголовное производство

В ночь на 8 января в Умани Черкасской области неизвестные похитили три фотографии и сломали прожектор для подсветки обелиска Славы, сообщили в исполкоме Уманского городского совета.

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В Умани повредили мемориальную стену воинов АТО на улице Небесной сотни
В Умани повредили мемориальную стену воинов АТО на улице Небесной сотни
Фото: Виконком Уманської Міської Ради / Facebook

В Умани Черкасской области неизвестные осквернили мемориал воинам антитеррористической операции на Донбассе (АТО). Об этом 8 января сообщила пресс-служба исполкома Уманского городского совета на своей странице в Facebook. 

"Ночью со стелы погибшим участникам АТО были похищены три фотографии героев и сломан прожектор для подсветки обелиска Славы", – говорится в сообщении.

В мэрии сообщили, что подали заявление в Уманский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Черкасской области относительно начала досудебного расследования.

https://www.facebook.com/vykonkomumr/posts/1763818310444530

В пресс-службе МВД заявили, что 8 января около 9.00 правоохранители получили сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной сотни. На месте происшествия установили факты повреждения трех фотографий и прожектора, который подсвечивал обелиск Славы.

Полиция Умани открыла уголовное производство по факту повреждения мемориальной стены воинам АТО, отметили в ведомстве.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3641837702569561

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, расследование, АТО, ВСУ, мемориал, уголовное производство, Нацполиция
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