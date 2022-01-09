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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове мужчина поджег себя перед патрульными, его госпитализировали

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Мужчина отталкивал полицейских, мешая им потушить горящую одежду
Мужчина отталкивал полицейских, мешая им потушить горящую одежду
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Житель Харькова 6 января поджег свою одежду перед патрульными полицейскими, которые приехали на вызов о семейной ссоре. Об этом сообщила 9 января в Facebook пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

"Патрульные получили вызов о семейной ссоре на улице Яновского… Во время общения и установления обстоятельств происшествия, мужчина внезапно поджег свою одежду, которую еще до приезда инспекторов облил легковоспламеняющимся веществом", – говорится в сообщении.

Инспекторы начали тушить огонь, однако мужчина при этом отталкивал патрульных. Правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую на нем одежду.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые отвезли его в больницу.

Полицейские опубликовали видео инцидента. 

Теги: Харьков, полиция, поджог, патрульная полиция
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