В Харькове мужчина поджег себя перед патрульными, его госпитализировали

"Патрульные получили вызов о семейной ссоре на улице Яновского… Во время общения и установления обстоятельств происшествия, мужчина внезапно поджег свою одежду, которую еще до приезда инспекторов облил легковоспламеняющимся веществом", – говорится в сообщении.

Инспекторы начали тушить огонь, однако мужчина при этом отталкивал патрульных. Правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую на нем одежду.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые отвезли его в больницу.

Полицейские опубликовали видео инцидента.