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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Хмельницкой области в аварии погибли супруги из Харькова, их двухлетний сын с травмами в больнице. Медики пока не нашли его родных

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Ребенок погибшей пары в шоковом состоянии
Ребенок погибшей пары в шоковом состоянии
Фото: Поліція Хмельницької області / Facebook

21 ноября в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-30 Стрый – Кропивницкий – Знаменка вблизи поворота на село Малашевцы два человека погибли, еще двое – ранены. Об этом пресс-служба Национальной полиции Хмельницкой области сообщила в Facebook.

По предварительным данным, в аварии погибли супруги из Харькова, их двухлетний сын получил травмы. Кроме того, в ДТП травмировалась 59-летняя пассажирка другого автомобиля. Следователи устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Столкнулись автомобили Kia Ceed под управлением 27-летнего харьковчанина и микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, за рулем которого находился 40-летний житель Винницы. В результате водитель "легковушки" и его 25-летняя жена от полученных травм погибли на месте происшествия. Их двухлетний сын и 59-летняя пассажирка микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы в Хмельницкую областную больницу, говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Состояние двухлетнего мальчика, родители которого погибли, стабильное", – сообщила '"Суспільному" директор Хмельницкой городской детской больницы Екатерина Демьяник.

"Мальчику поставлен диагноз "ушиб мягких тканей и множественные ссадины лица и слизистой ротовой полости". По состоянию на 22 ноября, его состояние стабильное, он находится в травматологическом отделении. Для него выделен индивидуальный медсестринский пост, а также с ним работают психологи. Он активен. У него все активные и пассивные движения в суставах сохранены, он активно передвигается. Он не разговаривает, я думаю, мальчик в каком-то шоковом состоянии, но он много плачет. К нам пока не обращались родные и близкие этого мальчика", – сказала Демьянчук в комментарии журналистам.

https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti/posts/pfbid02bqz8qVoYAG1CbSZgfik1iCxTzP16GjbWwm8A1tg3UtJLh5YVr59yNyDfe71drmsxl

Теги: ДТП, Харьков, раненые, Хмельницкая область, дети, Национальная полиция, погибшие
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