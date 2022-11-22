В Хмельницкой области в аварии погибли супруги из Харькова, их двухлетний сын с травмами в больнице. Медики пока не нашли его родных

По предварительным данным, в аварии погибли супруги из Харькова, их двухлетний сын получил травмы. Кроме того, в ДТП травмировалась 59-летняя пассажирка другого автомобиля. Следователи устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Столкнулись автомобили Kia Ceed под управлением 27-летнего харьковчанина и микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, за рулем которого находился 40-летний житель Винницы. В результате водитель "легковушки" и его 25-летняя жена от полученных травм погибли на месте происшествия. Их двухлетний сын и 59-летняя пассажирка микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы в Хмельницкую областную больницу, говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Состояние двухлетнего мальчика, родители которого погибли, стабильное", – сообщила '"Суспільному" директор Хмельницкой городской детской больницы Екатерина Демьяник.

"Мальчику поставлен диагноз "ушиб мягких тканей и множественные ссадины лица и слизистой ротовой полости". По состоянию на 22 ноября, его состояние стабильное, он находится в травматологическом отделении. Для него выделен индивидуальный медсестринский пост, а также с ним работают психологи. Он активен. У него все активные и пассивные движения в суставах сохранены, он активно передвигается. Он не разговаривает, я думаю, мальчик в каком-то шоковом состоянии, но он много плачет. К нам пока не обращались родные и близкие этого мальчика", – сказала Демьянчук в комментарии журналистам.