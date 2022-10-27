Спустя год после смертельного ДТП в Харькове водитель Infiniti продолжает дерзко себя вести – адвокат

"Обвиняемому Николаю Харьковскому суд назначил нового адвоката из Регионального центра предоставления вторичной правовой помощи. [...] Обвиняемый продолжает находиться под стражей. Но неизменным остается лишь дерзкое поведение самого обвиняемого и отсутствие признаков сострадания потерпевшим", – написал он.

Адвокат рассказал, что из-за войны дело о ДТП рассматривает Ленинский райсуд Полтавы, заседания проходят в закрытом режиме на стадии подготовительного судебного заседания.

"Следующее заседание назначено на начало декабря. Сейчас участники процесса передают суду необходимые документы, чтобы слушания дела по сути начали без нарушений. В ближайшее время будет возможность услышать официальную позицию стороны защиты по предъявленному обвинению и понять, насколько длительным может быть судебный процесс", – объяснил Облетов.