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ПРОИСШЕСТВИЯ

Спустя год после смертельного ДТП в Харькове водитель Infiniti продолжает дерзко себя вести – адвокат

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ДТП случилось на проспекте Гагарина
ДТП случилось на проспекте Гагарина
Фото: hk.npu.gov.ua

26 октября, спустя год после смертельного ДТП в Харькове с участием автомобиля Infiniti с на тот момент 16-летним Николаем Харьковским за рулем, дело все еще находится в суде. Об этом сообщил в Fаcebook адвокат Артем Облетов.

"Обвиняемому Николаю Харьковскому суд назначил нового адвоката из Регионального центра предоставления вторичной правовой помощи. [...] Обвиняемый продолжает находиться под стражей. Но неизменным остается лишь дерзкое поведение самого обвиняемого и отсутствие признаков сострадания потерпевшим", – написал он.

Адвокат рассказал, что из-за войны дело о ДТП рассматривает Ленинский райсуд Полтавы, заседания проходят в закрытом режиме на стадии подготовительного судебного заседания.

"Следующее заседание назначено на начало декабря. Сейчас участники процесса передают суду необходимые документы, чтобы слушания дела по сути начали без нарушений. В ближайшее время будет возможность услышать официальную позицию стороны защиты по предъявленному обвинению и понять, насколько длительным может быть судебный процесс", – объяснил Облетов.

Скриншот: Artem Obletov / Fаcebook
Скриншот: Artem Obletov / Fаcebook

Контекст:

Вечером 26 октября 2021 года на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Адвокат Харьковского поначалу заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки. В перерыве заседания суда 27 октября, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

29 октября пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила это.

19 ноября стало известно, что Харьковский признал свою вину. 7 декабря психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Infiniti ехал со скоростью 180 км/ч.

24 декабря следствие в отношении Харьковского было завершено.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ДТП, Харьков, автомобили, Полтава, смерть, следствие, адвокат, уголовное производство, погибшие, автомобиль, ДТП в Харькове, суд
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