В Киеве сгорела квартира. В ней нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

3 января в Киеве по адресу проспект Маяковского 1В случился пожар в одной из квартир на 12 этаже 24-этажного дома. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Во время ликвидации этого пожара спасатели столкнулись с проблемой запаркованного автомобилями двора. Пожарным, чтобы установить автолестницу, пришлось ждать, когда жители заберут свои автомобили, а правоохранителям пришлось применять эвакуатор.
В итоге пожар потушили в 21.14. Во время осмотра квартиры в ней нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Сейчас расследованием причин пожара и смерти мужчины занимается полиция.
В полиции Киева инцидент пока не комментировали.