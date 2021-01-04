В Киеве сгорела квартира. В ней нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Спасатели во время тушения квартиры в Киеве обнаружили в ней тело мужчины – у него были ножевые ранения. Расследованием инцидента занялась полиция.

3 января в Киеве по адресу проспект Маяковского 1В случился пожар в одной из квартир на 12 этаже 24-этажного дома. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Во время ликвидации этого пожара спасатели столкнулись с проблемой запаркованного автомобилями двора. Пожарным, чтобы установить автолестницу, пришлось ждать, когда жители заберут свои автомобили, а правоохранителям пришлось применять эвакуатор.

В итоге пожар потушили в 21.14. Во время осмотра квартиры в ней нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Сейчас расследованием причин пожара и смерти мужчины занимается полиция.

В полиции Киева инцидент пока не комментировали.