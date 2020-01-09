В Киеве задержали "вора в законе" из РФ Камо Московского

Уроженец Грузии и гражданин РФ по прозвищу Камо Московский прибыл в Украину, опасаясь уголовного преследования на родине. По данным правоохранителей, он хочет установить контроль над преступными группами в Украине.

"Вор в законе" провел в местах лишения свободы более 30 лет Фото: npu.gov.ua

В Киеве задержали "вора в законе" из РФ по прозвищу Камо Московский, который незаконно прибыл на территорию Украину, чтобы избежать уголовной ответственности на родине. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

57-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации приехал в Украину, чтобы взять контроль над преступными группами в Украине, однако был задержан в Киеве оперативниками департамента стратегических расследований Нацполиции.

"Он был коронован в 1983 году в Тбилиси. Неоднократно был судим, в том числе за совершение тяжких преступлений. В целом провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года", – сообщили в полиции.

Правоохранители установили его местонахождение и задержали 5 декабря 2019 года.

По решению суда "вора в законе" на шесть месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. "Решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину сроком на пять лет", – говорится в сообщении.