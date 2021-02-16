В Кременчуге патрульные поймали за ноги мужчину, пытавшегося спрыгнуть с седьмого этажа. Видео

В Кременчуге Полтавской области полицейские выехали на вызов от местной жительницы о домашнем насилии. Когда они прибыли на место, мужчина попытался спрыгнуть с седьмого этажа.

В городе Кременчуг Полтавской области полицейские поймали за ноги мужчину, который пытался выпрыгнуть с седьмого этажа многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

Инспекторы Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии. Женщина сообщила, что сожитель ссорится и оскорбляет ее, и просила полицейских приехать быстрее.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и внезапно выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть.

Сучков почти на лету схватил мужчину за ноги и перетащил в безопасное место. Напарник в это время страховал их обоих.

Правоохранители передали мужчину врачам. Его госпитализировали в специализированное медучреждение.