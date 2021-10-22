В Кривом Роге на детской площадке на ребенка упала ветка, девочка в больнице – полиция

Произошел инцидент на одной из детских площадок в Металлургическом районе города. В результате несчастного случая ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Это второй похожий инцидент за 21 октября. В Кременчуге Полтавской области на территории детского сада упало дерево, оно травмировало двух детей и воспитательницу. У мальчика диагностировали переломы бедра, девочка находилась в коме в реанимации.
По данным полтавских СМИ, рухнувшее дерево не было аварийным. Оно упало от порыва ветра, когда дети гуляли во дворе дошкольного учреждения.
22 октября в полиции сообщили, что пятилетняя девочка, получившая травмы от падения дерева, умерла.