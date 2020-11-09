В Кривом Роге взяли под стражу подозреваемого в убийстве и ранении прохожих

Суд в Кривом Роге взял под стражу подозреваемого в убийстве двух и ранении восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
"Сегодня, 9 ноября, Центрально-Городской районный в Кривом Роге суд избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", – говорится в сообщении.
Подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Нападение на прохожих в Кривом Роге произошло 7 ноября. Погибли двое мужчин, восемь человек, в том числе восьмилетний ребенок, получили ранения, четверо из них до сих пор находятся в больнице. Нападавшего задержали в день происшествия. Он заявил, что убивал "во имя Бога" и что "Бог сказал" ему убить 15 человек. Мужчина утверждал, что пришел в полицию, депутат городского совета Кривого Рога, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник заявил, что он заходил в школу, где оставил один из ножей. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал нападение на прохожих в Кривом Роге террористическим актом. "Безусловно, надо на такое реагировать жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможно нападение. Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этому подонку. Верю, что именно так и будет", – заявил он.