В Кривом Роге взяли под стражу подозреваемого в убийстве и ранении прохожих

29-летний мужчина, который 7 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области зарезал двоих и ранил еще восьмерых прохожих, арестован без права внесения залога.

Суд в Кривом Роге взял под стражу подозреваемого в убийстве двух и ранении восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Сегодня, 9 ноября, Центрально-Городской районный в Кривом Роге суд избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.