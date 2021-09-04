В Мариуполе трехлетняя девочка подожгла на себе одежду, врачи борются за ее жизнь – полиция

Полиция установила, что ребенок получил ожоги в своем доме. Его семья находится на учете в социальных службах.

"По предварительной информации, девочка играла со спичками и подожгла на себе одежду. В это время мать была у соседей, а ее сожитель спал после употребления алкогольных напитков. Ребенок госпитализирован в ожоговое отделение больницы... За жизнь ребенка борются врачи", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.