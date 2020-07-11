В Николаеве госпитализировали активиста с огнестрельным ранением в голову

В Николаеве с огнестрельным ранением госпитализировали главу николаевской областной организации партии "Свобода" Демида Губского, сообщили местные СМИ.

33-летний мужчина был доставлен в больницу с травмой головы Фото: depositphotos.com

В Николаеве правоохранители расследует обстоятельства получения тяжелых телесных повреждений 33-летним активистом общественной организации. Об этом 11 июля сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 7.45 в полицию поступило сообщение от медиков бригады скорой медицинской помощи, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции был установлен характер травмы – несквозное огнестрельное ранение в голову", – говорится в сообщении.

По информации полиции, госпитализированный мужчина – активист общественной организации, местный житель. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации, отметили в ведомстве.

По данным "Преступности.НЕТ", огнестрельное ранение в голову получил глава николаевской областной организации партии "Свобода" Демид Губский.