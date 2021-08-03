В Одессе на улице застрелили мужчину, полиция ввела операцию "Сирена"

Неизвестный выстрелил в мужчину, который позже скончался в больнице Фото: npu.gov.ua

Согласно данным следствия, инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек на улице Малиновского,

"Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации", - сообщили в полиции

Чтобы задержать преступника, в городе была введена операция "Сирена".

Как сообщает "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчину застрелили представители одной из этнических преступных группировок Одессы, которые выполняли заказ на убийство.

Погибший, по информации издания, является фигурантом уголовного производства, открытого по статье о вымогательстве.