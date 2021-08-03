В Одессе на улице застрелили мужчину, полиция ввела операцию "Сирена"

Согласно данным следствия, инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек на улице Малиновского,
"Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации", - сообщили в полиции
Чтобы задержать преступника, в городе была введена операция "Сирена".
Как сообщает "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчину застрелили представители одной из этнических преступных группировок Одессы, которые выполняли заказ на убийство.
Погибший, по информации издания, является фигурантом уголовного производства, открытого по статье о вымогательстве.