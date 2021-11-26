В Одессе военные сбили дрон полицейских, не предупредивших о запуске – СМИ

Собеседники издания рассказали, что пострадал купленный в конце октября почти за 1,5 млн грн мультикоптер DJI Matrice 300 RTK.

"Полицейские решили испытать дрон и пригласили для запуска специалистов из Киева. При этом место для пробного полета они выбрали явно неудачно – возле армейских складов с горючим. Уже через десять минут после запуска аппарат вдруг перестал выходить на связь", – написала "Думская".

По ее данным, военные сообщили в полицию "о неопознанном летательном объекте, реющем над складами", и полицейские, которые так же, как и военные, не знали о запуске коллегами БПЛА, "объявили премию в 2 тыс. грн за приземленный аппарат". Но военные сбили дрон сами – "меткой очередью".

Устройство было оснащено спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, камерой с зумом, камерой с широкоугольным объективом и лазерным дальномером, пишут журналисты.

По данным УНИАН, инцидент произошел 24 ноября в районе села Усатово на северо-западе Одессы.

Telegram-канал "Ху...вая Одесса" показал фото сбитого БПЛА.