В Одесской области подросток поставил на улице крест с распятым котом – полиция

Полиция Одесской области начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

16-летний подросток уже делал подобные вещи и попадал в поле зрения правоохранителей, заявляют в полиции Фото: od.npu.gov.ua

Жители одного из населенных пунктов Куяльницкой территориальной общины обратились в правоохранительные органы из-за креста с распятым котом, установленного посреди улицы. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции Одесской области.

Мертвое животное было прибито гвоздями к самодельному деревянному кресту.

Правоохранители заявили, что правонарушитель – 16-летний житель поселка Гонората, который уже попадал в поле зрения полиции из-за подобных правонарушений.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Подростку о подозрении пока не объявили, сообщил и.о. начальника Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.