В Польше арестовали украинца. Его обвиняют в попытке убить двух соотечественников

Арестованному украинцу в Польше грозит от восьми до 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Подозреваемый самостоятельно пришел в полицейский участок, где был задержан Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

Районная прокуратура в Жешуве (Польша) арестовала на три месяца 19-летнего украинца, который в пятницу ночью пытался убить двух граждан Украины. Об этом 30 ноября сообщила Gazeta Wyborcza.

По информации газеты, арестованному украинцу инкриминируют попытку двойного убийства. На допросе в прокуратуре он признал себя виновным.

Украинцу грозит от восьми до 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Двое пострадавших граждан Украины в возрасте 19 и 21 года находятся в больнице, состояние одного – тяжелое.

Полиция 27 ноября объявила в розыск гражданина Украины. Позже он пришел в полицейский участок, где был задержан.

Травмы украинцы получили в результате применения опасного инструмента, сообщили в полиции. Ранее СМИ писали о ножевом ранении. Врачи не разрешают проводить следственные действия с ранеными, сообщили в Генконсульстве.