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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Полтавской области полиция разоблачила два подпольных покерных клуба

Подпольные покерные клубы работали в Полтаве и Кременчуге, маскируясь под клубы спортивного покера, сообщили в полиции.

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Во время обысков изъяли деньги, фишки и шесть покерных столов
Во время обысков изъяли деньги, фишки и шесть покерных столов
Фото: npu.gov.ua

В Полтавской области полиция разоблачила сеть подпольных покерных клубов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполции Украины 2 февраля.

Заведения работали в Полтаве и Кременчуге, маскируясь под клубы спортивного покера. К их деятельности могут быть причастны пять человек, отметили в пресс-службе.

"Во время санкционированных обысков, которые одновременно провели в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, изъяли шесть покерных столов, более 14 тыс. игровых фишек, в том числе кэш-фишки (использующиеся в игре на деньги) на сумму более 5 млн грн, компьютеры, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса.

Теги: Полтава, полиция, Кременчуг, Полтавская область, игорный бизнес
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