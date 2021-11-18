В Раде снова задымился пульт для голосования одного из нардепов. Видео

Пульт начал плавиться и дымиться, в заседании Рады сначала объявили перерыв, а потом его закрыли Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Из-за этого в заседании объявили перерыв.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал в Telegram, что проблема возникла с пультом нардепа от фракции "Слуга народа" Артема Нагаевского, и опубликовал видео инцидента.

Также видео, снятое с другого ракурса, обнародовал нардеп от "Слуги народа" Качура.

Он написал, что пульт плавился, а нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев потушил его.

Через некоторое время после инцидента нардепы вернулись в зал. Железняк заявил, что в зале сейчас тяжело находиться и "стоит запах". Он предложил закрыть внеочередное заседание. Предложение поддержали представители "Европейской солидарности" и "Батьківщини".

Спикер Рады Руслан Стефанчук поддержал эту инициативу – парламентарии завершили рассмотрение законопроекта о кредитных союзах (его не приняли и направили на повторное, второе, чтение). Но инициативу поддержали 205 нардепов, и решение не приняли. Его еще раз поставили на голосование, в Раде набралось 240 голосов – заседание закрыли.

Это не первый такой случай в парламенте – 17 марта во время пленарного заседания задымился пульт нардепа от "Голоса" Леси Василенко. Тогда после 15-минутного перерыва Рада возобновила работу.