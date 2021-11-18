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ПОЛИТИКА

Рада сделала еще шаг к режиму paperless – приняла закон о публичных электронных реестрах

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Закон должен оптимизировать имеющиеся реестры в Украине
Закон должен оптимизировать имеющиеся реестры в Украине
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла во втором чтении в целом проект закона №2110 о публичных электронных реестрах. За него проголосовали 282 народных депутата, передает корреспондент "ГОРДОН".

Законопроект вводит понятие "базовые реестры", которые будут содержать основную информацию об украинцах, пояснили в Министерстве цифровой трансформации.

По информации Минцифры, в Украине сегодня более 350 государственных реестров, но нет единых правил и стандартов для их создания и функционирования. Информация дублируется, не всегда оперативно обновляется.

"Некоторые существуют вообще в виде Excel-таблиц или в Google-документах. О защищенности реестров в таком случае сложно говорить. А об информационном взаимодействии – тем более", – говорится в сообщении.

Предполагается, что законопроект позволит улучшить состояние государственных реестров в Украине, оптимизировать имеющиеся реестры, сделать их эффективными, а данные в них качественными. "Это следующий шаг к введению режима без бумаг", – отметили в Минцифры.

Так, Единый демографический реестр будет первоисточником информации о личности человека – возрасте, ФИО, идентификационных документах. Реестры будут соединены между собой системой "Трембита".

"Не нужно приносить ксерокопии или справки в разные госорганы, поскольку обмен информацией будет в электронном виде. Информация не будет дублироваться или отличаться об одном и том же человеке в разных госреестрах. В результате это позволит делать госуслуги эффективными и максимально автоматизировать их", – рассчитывают в Минцифры.

Кроме того, законопроект вводит понятие администраторов и технических администраторов госреестров. Это позволит не создавать отдельную техническую команду для каждого госреестра, а использовать имеющиеся в государстве ресурсы команд разработки и поддержки реестров.

В первом чтении законопроект был принят 31 октября 2019 года.

Контекст:

15 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об особенностях предоставления электронных публичных услуг (о режиме "без бумаг", paperless), 6 августа президент его подписал.

При этом в мае 2021 года президент Владимир Зеленский заявлял, что государственные органы в Украине войдут в режим paperless уже 24 августа.

В Минцифры заявляли, что до 2024 года планируют оцифровать 100% услуг.

В электронном сервисе государственных услуг "Дія" доступны 50 электронных услуг. В апреле 2020 года в приложении появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, закон, документы, госреестр, Министерство цифровой трансформации, электронные услуги, Минцифры
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