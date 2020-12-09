В Трускавце расстреляли криминального авторитета по кличке Бзик – СМИ

Тело 50-летнего местного криминального авторитета с огнестрельным ранением в грудь нашли в беседке на территории частного двора, сообщил портал Zaxid.net.

В Трускавце 8 декабря убили 50-летнего местного криминального авторитета Зиновия Пристая, известного в криминальном мире по прозвищу Бзик. Об этом со ссылкой на информированные источники в полиции пишет портал Zaxid.net.

Тело мужчины со сквозным огнестрельным ранением в грудь нашли в 12.50 в беседке на территории частного двора на улице Городище. Убийство произошло во дворе матери погибшего.

Полиция Львовской области позже подтвердила информацию об убийстве 50-летнего мужчины в Трускавце на улице Городище. Его имя не уточнили, но рассказали, как местный житель обнаружил тело в беседке частного двора и вызвал полицию.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить и задержать причастных к убийству.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.