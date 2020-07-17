В убийстве полковника СБУ Закладного подозревают уроженца Луганской области и киевлянина, им сообщили о подозрении

По данным следствия, около 23.30 14 июля двое подозреваемых заметили полковника Службы безопасности Украины Романа Закладного в Оболонском районе Киева и решили напасть на него, чтобы завладеть его имуществом.

Двух подозреваемых задержали в течение суток после убийства Фото: Ivan Stupak / Facebook

Двум подозреваемым в убийстве полковника Службы безопасности Украины Романа Закладного объявили подозрение, сообщила 17 июля пресс-служба прокуратуры Киева.

Задержанным инкриминируют ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, около 23.30 14 июля подозреваемые заметили потерпевшего на улице Иорданской в Киеве и решили напасть на него, чтобы завладеть его имуществом.

Один из злоумышленников нанес мужчине удар по голове, после чего подозреваемые забрали у Закладного личные вещи – мобильные телефоны, банковскую карту, сумку и документы. Тело сотрудника СБУ без признаков жизни обнаружили прохожие.

Подозреваемых задержали вечером 15 июля. К тому времени, по данным полиции, они уже успели продать два телефона Закладного.

В совершении преступления полиция подозревает 23-летнего уроженца Луганской области и 30-летнего киевлянина, у них уже были судимости за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений. Издание "Dетектив-Info" сообщило, что задержанного уроженца Луганской области зовут Александр Мамчук.

Расследованием преступления занимается Оболонское управление полиции. Подозреваемым еще не избрали меру пресечения.

По данным "Обозревателя", на голове Закладного, за правым ухом, была ссадина. Издание от своих источников получило первые выводы судмедэкспертизы, в которых сказано, что мужчине нанесли удар по голове, который привел к кровоизлиянию.