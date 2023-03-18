В Украине будут судить трех человек за заказ похищения и убийства гражданина Сербии – полиция

Подозреваемого в организации убийства задержали в июне 2021 года, предполагаемые заказчики живут в Сербии Скриншот: Національна поліція України / YouTube

"Фигуранты обещали организатору преступления недвижимость в Москве стоимостью $2 млн. Чтобы спасти жизнь мужчине, полицейские в несколько этапов провели спецоперацию: инсценировали похищение мужчины, предоставили доказательства и в июне 2021 года задержали организатора", – говорится в сообщении.

Финальный этап спецоперации полицейские провели на территории Закарпатской области – там задержали организатора после передачи "киллеру" $10 тыс. в качестве части вознаграждения.

Тогда в Офисе генпрокурора сообщали, что, по данным следствия, "бизнесмен намеревался расстаться с женой и лишить ее финансов, поэтому она вместе с братом запланировала избавиться от него – похитить, заставить подписать необходимые документы и убить".

Бизнесмен несколько раз в год приезжает в Украину для контроля деятельности подчиненных ему предприятий. Фигуранты дела – жена потерпевшего и его брат, которые живут в Сербии, но, по данным следствия, привлекли для организации покушения украинца. Правоохранители сообщали, что похищение потерпевшего сымитировали на территории Киева.

Теперь уголовное производство в отношении подозреваемых в организации и заказе преступления завершено.

"По согласованию с Офисом генерального прокурора обвинительный акт в отношении трех участников организованной преступной группы в рамках специального досудебного расследования направлен в суд", – сообщили в Нацполиции.