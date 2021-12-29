В Украине из-за непогоды обесточено 165 населенных пунктов – ГСЧС

Об этом 29 декабря проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям
По состоянию на 7.00 из-за дождя и мокрого снега и срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены населенные пункты в Херсонской области (65), Днепропетровской (46), Николаевской (23), Запорожской (17), Донецкой (13) и Сумской (один).
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. По информации "Укравтодора", проезд на дорогах общего пользования обеспечен.
Укргидрометцентр сообщал об ухудшении погоды 27–28 декабря. Синоптики отметили, что над Украиной находится активный циклон, который принесет значительные осадки. Ухудшение погодных условий может стать причиной нарушения движения транспорта и спровоцировать отключение населенных пунктов от электричества.