В Украине из-за непогоды обесточено 165 населенных пунктов – ГСЧС

Из-за дождя и мокрого снега без света остались населенные пункты в шести областях Фото: depositphotos.com

Об этом 29 декабря проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

По состоянию на 7.00 из-за дождя и мокрого снега и срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены населенные пункты в Херсонской области (65), Днепропетровской (46), Николаевской (23), Запорожской (17), Донецкой (13) и Сумской (один).

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. По информации "Укравтодора", проезд на дорогах общего пользования обеспечен.