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В Украине разоблачили хакерскую группу, взломавшую более 100 млн аккаунтов

Хакеры распространяли вирус, получали логины и пароли к различным системам интернет-банкинга, аккаунтам соцсетей и электронным ящикам граждан. Об этом сообщили в киберполиции Украины.

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В противоправную деятельность были вовлечены хакеры из Киева и Харькова, а также лица, которые находятся в США, Германии, Китае, России и Вьетнаме
В противоправную деятельность были вовлечены хакеры из Киева и Харькова, а также лица, которые находятся в США, Германии, Китае, России и Вьетнаме
Фото: pixabay.com

Киберполиция разоблачила в Харьковской области организованную преступную группу хакеров, которые несанкционированно вмешивались в работу компьютеров и электросетей. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба киберполиции Украины.

Злоумышленники распространяли вирус, который позволял им получить логины и пароли к разным системам интернет-банкинга, аккаунтам соцсетей, электронным ящикам граждан. Выявлено более 100 млн дискредитированных учетных записей, сказано в сообщении.

"Злоумышленники получали логины и пароли от вебсервисов, которые сохранены в настройках браузера. Обычно это входные данные в различные системы интернет-банкинга, аккаунты соцсетей, электронные ящики. После этого, используя логин и пароль жертвы, хакеры выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом", – отметили в киберполиции.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и деньги. По информации полиции, в противоправную деятельность были вовлечены хакеры из Киева и Харькова, а также лица, которые находятся в США, Германии, Китае, России и Вьетнаме.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: хакеры, Харьковская область, соцсети, киберполиция
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