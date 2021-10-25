ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Запорожье мужчину приговорили к семи годам тюрьмы за попытку поджечь православный храм

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мужчина пытался поджечь храм с помощью самодельного факела и воспламеняющегося вещества
Мужчина пытался поджечь храм с помощью самодельного факела и воспламеняющегося вещества 
Фото: hramzp.ua

Жителя Запорожья приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на совершение террористического акта. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Инцидент произошел в 2019 году в церкви Апостола Иоанна Богослова (Украинская православная церковь Московского патриархата).

По данным следствия, мужчина получил задание от террористической группировки "ДНР" поджечь храм в Бородинском районе города. Для этого он планировал использовать легковоспламеняющееся вещество и самодельный факел.

"Совершение преступления было предотвращено работниками правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Теги: Запорожье, прокуратура, церковь, покушение, ДНР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывшая замминистра юстиции Украины Бернацкая родила дочь
Бывшая замминистра юстиции Украины Бернацкая родила дочь
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
Райан Гослинг сыграет Кена в новом фильме о кукле Барби
Райан Гослинг сыграет Кена в новом фильме о кукле Барби
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова станцевала перед камерой с голой грудью. Видео
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова станцевала перед камерой с голой грудью. Видео
  "Даже мысли не было, что ты могла туда залезть". Данилко не узнал в участнице "Маски" маму Верки Сердючки. Видео
  "Даже мысли не было, что ты могла туда залезть". Данилко не узнал в участнице "Маски" маму Верки Сердючки. Видео
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Сказал, что развелся". Третья жена Павлика рассказала, уводила ли его из семьи
"Сказал, что развелся". Третья жена Павлика рассказала, уводила ли его из семьи
"Божественная", "Это кайф". Ефросинина снялась в прозрачном кардигане
"Божественная", "Это кайф". Ефросинина снялась в прозрачном кардигане
"Не верится, что у такой молодой мамы такие взрослые девочки". Мозговая показала старшую и младшую дочерей
"Не верится, что у такой молодой мамы такие взрослые девочки". Мозговая показала старшую и младшую дочерей
  Slavia рассказала, какие на самом деле отношения были у ее экс-супруга Dzidzio c Цибульской
  Slavia рассказала, какие на самом деле отношения были у ее экс-супруга Dzidzio c Цибульской
"Food-эротика 18+". Клопотенко рассказал, как есть замороженную жимолость, и обсосал пальцы
"Food-эротика 18+". Клопотенко рассказал, как есть замороженную жимолость, и обсосал пальцы
"Дыни просто огонь!". Экс-участница "ВИА Гры" поделилась откровенным снимком в микробикини
"Дыни – просто огонь!". Экс-участница "ВИА Гры" поделилась откровенным снимком в микробикини
  Актер студии "Квартал 95" Пикалов сообщил о разводе с женой – продюсером этого проекта
  Актер студии "Квартал 95" Пикалов сообщил о разводе с женой – продюсером этого проекта
"Ах, какая женщина", "Такой взгляд шикарный". Ребрик показала голую грудь
"Ах, какая женщина", "Такой взгляд шикарный". Ребрик показала голую грудь
"А на YouTube миллион, а я просто пацик Антон". Новый клип Wellboy за два дня после премьеры посмотрели более 1 млн раз
"А на YouTube миллион, а я просто пацик Антон". Новый клип Wellboy за два дня после премьеры посмотрели более 1 млн раз
  "Ученица превзошла учителя". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что партнерша Melovin станцевала лучше Гвоздевой
  "Ученица превзошла учителя". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что партнерша Melovin станцевала лучше Гвоздевой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS