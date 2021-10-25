В Запорожье мужчину приговорили к семи годам тюрьмы за попытку поджечь православный храм

Мужчина пытался поджечь храм с помощью самодельного факела и воспламеняющегося вещества Фото: hramzp.ua

Инцидент произошел в 2019 году в церкви Апостола Иоанна Богослова (Украинская православная церковь Московского патриархата).

По данным следствия, мужчина получил задание от террористической группировки "ДНР" поджечь храм в Бородинском районе города. Для этого он планировал использовать легковоспламеняющееся вещество и самодельный факел.

"Совершение преступления было предотвращено работниками правоохранительных органов", – говорится в сообщении.



Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц).