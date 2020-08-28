Верховный Суд Украины оставил в силе приговор китайскому шпиону

Гражданина Китая Шу Юаньцзе приговорили в Украине к 10 годам тюрьмы за шпионаж, Верховный Суд признал решения низших инстанций справедливыми.

Шу Юаньцзе работал в Сианьском научно-исследовательском институте современной химии и часто бывал в Украине Фото: eyxy.xisu.edu.cn

Верховный Суд Украины согласился с доводами Офиса генерального прокурора и признал справедливыми решения судов низших инстанций, которыми гражданин Китая был приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионскую деятельность. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В суде было доказано, что профессор Сианьского научно-исследовательского института современной химии проводил шпионскую деятельность в Днепропетровской области. Он организовал сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи иностранной организации информации, составляющей государственную тайну Украины, говорится в сообщении пресс-службы.

О приговоре китайскому гражданину стало известно в марте. СБУ называла его имя – Шу Юаньцзе. "Разведывательную деятельность шпион осуществлял под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной", – отмечали в спецслужбе.