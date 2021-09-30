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Во время учений на полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Нацгвардии Украины

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Военный попал под бронетранспортер
Военный попал под бронетранспортер
Фото: Сокальська міська рада - офіційна сторінка / Facebook

Во время учений на полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Национальной гвардии Украины Роман Олекса. Об этом в комментарии "Украинской правде" 30 сентября сказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максим Таран.

"Во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Тело воина отвезли в его родное село Завышень Львовской области. Командование части поехало к родителям оказывать всестороннюю помощь", – рассказал Таран.

Пресс-офицер уточнил, что трагедия случилась 28 сентября. Государственное бюро расследований открыло производство по факту гибели военнослужащего. В Нацгвардии не уточнили, почему Олекса получил травмы.

"Призываем жителей общины ориентировочно в 16.30 с цветами и лампадками присоединиться ко встрече героя в селе Завышень. Герои не умирают! Вечная память", – сообщил в Fаcebook Сокальский городской совет. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1842504462619118&id=849795408556700

Глава Сокальской общины Сергей Касьян сказал Общественному, что военный погиб на учениях во время разгрузки военной техники. Он попал под бронетранспортер. На каком именно полигоне произошел несчастный случай, он не сообщил.

Теги: Киев, смерть, Национальная гвардия, военные учения, Львовская область, полигон, Государственное бюро расследований, учения, травмы
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