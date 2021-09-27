Главу "Белорусского дома в Украине" Шишова похоронили спустя 55 дней после смерти

"Присутствовали только близкие, это было совместным решением. Благодарим всех собравшихся на церемонии", – говорится в сообщении.
В БДУ отметили, что Шишова похоронили, спустя 55 дней после смерти. Где именно был похоронен глава организации, не уточняется.
Накануне на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в память о Шишове. Участие в ней приняли несколько десятков человек.
В БДУ добавили, что в следующее воскресенье планируется открытая поминальная служба.
Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.
Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.
Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси.
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.