Главу "Белорусского дома в Украине" Шишова похоронили спустя 55 дней после смерти

В следующее воскресенье планируется открытая поминальная служба по Шишову Фото: Беларускі Дом ва Украіне (БДУ) / Telegram

"Присутствовали только близкие, это было совместным решением. Благодарим всех собравшихся на церемонии", – говорится в сообщении.

В БДУ отметили, что Шишова похоронили, спустя 55 дней после смерти. Где именно был похоронен глава организации, не уточняется.

Накануне на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в память о Шишове. Участие в ней приняли несколько десятков человек.

В БДУ добавили, что в следующее воскресенье планируется открытая поминальная служба.