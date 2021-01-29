ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель насмерть сбил беременную велосипедистку на Черниговщине и сбежал – полиция

Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль. Полиция задержала подозреваемого.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Микроавтобус сбил двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении
Микроавтобус сбил двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении
Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

В поселке Березная в Черниговской области вечером 28 января водитель сбил двух велосипедисток и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

40-летний местный житель за рулем микроавтобуса Opel Vivaro наехал на двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении.

В результате столкновения 32-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. Получив медицинскую помощь, пострадавшая отказалась от госпитализации.

После ДТП водитель с места происшествия скрылся, оставив автомобиль.

Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook
Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

В настоящее время полиция нашла и задержала подозреваемого.

Теги: ДТП, автомобили, полиция, Черниговская область, велосипедисты, столкновение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
Песню, с которой Go-A поедет на "Евровидение", будут выбирать Джамала, Филатов и Квинта
Песню, с которой Go-A поедет на "Евровидение", будут выбирать Джамала, Филатов и Квинта
Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором
Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
Кекелия показала девятимесячного сына
Кекелия показала девятимесячного сына
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Названы дата и место прощания с Лановым
Названы дата и место прощания с Лановым
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
Дочь Заворотнюк показала тату, расположенное чуть ниже талии
Дочь Заворотнюк показала тату, расположенное чуть ниже талии
"Я здесь богиня". Каминская оценила свое фото в купальнике
"Я здесь богиня". Каминская оценила свое фото в купальнике
"Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала их восьмимесячного сына
"Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала их восьмимесячного сына
Хопкинс вакцинировался от коронавируса. Видео
Хопкинс вакцинировался от коронавируса. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" – тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
Апина, сидя на унитазе, обратилась к СБУ и призналась, что проникала в Украину "тайными тропами"
Апина, сидя на унитазе, обратилась к СБУ и призналась, что проникала в Украину "тайными тропами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS