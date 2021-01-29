Водитель насмерть сбил беременную велосипедистку на Черниговщине и сбежал – полиция

Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль. Полиция задержала подозреваемого.

Микроавтобус сбил двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

В поселке Березная в Черниговской области вечером 28 января водитель сбил двух велосипедисток и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

40-летний местный житель за рулем микроавтобуса Opel Vivaro наехал на двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении.

В результате столкновения 32-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. Получив медицинскую помощь, пострадавшая отказалась от госпитализации.

После ДТП водитель с места происшествия скрылся, оставив автомобиль.

Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

В настоящее время полиция нашла и задержала подозреваемого.