"Возвращался из казино". Подозреваемого в краже $120 тыс. из кабинета судьи во Львове задержали – СМИ

Собеседники сообщили, что полиция несколько дней документировала действия подозреваемого. Он был задержан в воскресенье, когда "возвращался домой из одного из львовских казино". Известно, что 30-летний мужчина ранее был судим.

Следствие будет ходатайствовать об избрании задержаному меры пресечения.