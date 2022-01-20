Во Львове из кабинета судьи украли $120 тыс. – СМИ

В суде утверждают, что украденное "личное имущество" было задекларировано Фото: ua.depositphotos.com

Грабитель залез в суд через окно на втором этаже, поднявшись по решетке на первом этаже, взломал сейф и вытащил из него деньги. В здании суда злоумышленник пробыл не более восьми минут, пишет издание.

Сообщается, что сигнализации в помещении нет, государственная охрана злоумышленника не заметила.

По информации "Высокого замка", полученной в полиции, судья объяснила, что похищенные деньги принадлежат ее подруге, которая уехала за границу на отдых, оставив средства на хранение.

Между тем пресс-служба Западного апелляционного хозяйственного суда сообщила в Facebook, что все похищенное "личное имущество" было указано в декларации судьи. В суде не сообщили, сколько именно средств украли у сотрудника.