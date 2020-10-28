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Языковой омбудсмен о травле украиноязычной женщины в Славянске: Это падение общественной морали

После инцидента с травлей украиноязычной женщины в Славянске Донецкой области языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал Национальную полицию Украины идентифицировать лиц, которые унижали женщину, и принять к ним меры, предусмотренные действующим законодательством Украины.

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Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Facebook

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к властям и полиции Славянска Донецкой области с просьбой принять безотлагательные меры в ответ на унижение украиноязычной женщины в одной из маршруток города. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Гневная реакция общества на унижение женщины, которая в городе Славянск обратилась на украинском языке к пассажирам в общественном транспорте с просьбой надеть защитные маски, не останется без моего внимания как уполномоченного. Унижение из-за использования государственного языка – это падение общественной морали", – отметил он.

Языковой омбудсмен заявил, что его возмутило равнодушие водителя маршрутного автобуса и "некоторых чиновников, которые больше заняты местными выборами, чем исполнением законов". 

"Публично обращаюсь к руководству города Славянск принять безотлагательные меры оперативного реагирования на этот позорный факт. Перевозчик и водитель должны заботиться как о здоровье и безопасности пассажиров, так и о порядке на маршрутных линиях. Также прошу Национальную полицию Украине идентифицировать лиц, которые травили женщину, применяли силу, пытаясь вытолкнуть ее из маршрутного автобуса, и принять к ним меры, предусмотренные действующим законодательством Украины. Украинский Славянск показал свой характер в 2014 году. Уверен, продемонстрирует и сейчас", – добавил омбудсмен.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/237164504746252

СМИ обнародовали видео, на котором видно, как пассажиры маршрутки в Славянске накинулись на женщину, которая разговаривала на украинском языке. Она сделала замечание пассажиру из-за того, что тот неправильно надел маску, после этого ей начали грубить другие пассажиры.

Теги: Донецкая область, Славянск, украинский язык, омбудсмен, маршрутка, пассажиры, Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка
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